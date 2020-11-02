2 Kasım Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 2.302 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 76 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 379.775'e yükseldi, can kaybı ise 10.402 oldu
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.302 olduğunu belirten Bakan Koca, 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 14.264.260 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 379.775 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 10.402 olduğu kaydedildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz