Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 586 olduğunu belirtilirken, 112 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 54.586.941 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.768 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 7.181 olarak açıklandı