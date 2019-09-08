2 forma 5 aday

Geçen sezon Onazi’nin sakatlanmasının ardından sadece Jose Sosa ve Abdulkadir Parmak ikilisi ile yarım sezonu götüren Trabzonspor’da şimdi en alternatifli bölge olarak orta saha dikkat çekiyor. Teknik direktör Ünal Karaman geçen dönem rotasyon konusunda bir hayli sıkıntı yaşarken, yeni sezonda ise rekabetten dolayı tatlı bir kararsızlık yaşayacak.

Milli ara ilaç oldu

John Obi Mikel ve Doğan Erdoğan transferleri ile bu bölgeyi güçlendiren Fırtına’da, Onazi de takıma geri döndü. Sosa, Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan’ın da mevcut formu dikkat çekiyor. Milli arada Mikel eksiklerini kapatacak, Onazi de topla çalışmalara başlayacak. Böylece iki forma için beş aday olacak.