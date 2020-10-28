2. el araç firması 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, 2. ele doğrudan etki eden sıfır araç pazarındaki rekor yükselişlerin beklenen bir gelişme olduğunu söyledi. Ülgür şunları kaydetti: “Pandemiden kaynaklı üretimin durması ile araç ithalatının yavaşlaması tüketici talebinin ertelenmesine neden olmuştu. Üretimin normale dönüp tedariğin sağlanması ile birlikte ertelenen talepler hızla karşılanmaya başladı ve sıfır araç satışları arttı. Bu durumun 2. ele de bulunurluk ve dengeli fiyatlar açısından etkisi kaçınılmaz olacak.”

2. el araba fiyatları düşer mi, düşecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

2. el otomobil satışlarında Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15’e varan düşüş olduğunu vurgulayan Ülgür, “Son 2 aylık dönem içinde tedarik sorununun yavaş yavaş sonlanacağını tahmin ediyoruz. Sıfır araç pazarında arzın da artması ile kurlar yükselse dahi 2. el fiyatlarda yükselme hız kesecektir. Sıfır ve 2. el araç fiyatları arasındaki değerleme oranı normale dönerek dengeye oturacaktır” dedi. 2019’da yaklaşık 7.5 milyon adet olan 2. el araç satışlarının bu yıl 8 milyonu geçmesi bekleniyor.

İkinci el siparişleriyle birlikte ise bu sayı 2 bini aştı

LeasePlan tarafından Türkiye’nin ilk online filo kiralama sitesi olarak kurulan ve ihtiyaçlarına göre güncellenen tiklakirala.com hızlı büyüyor. Haziran ayından itibaren yeni yüzüyle hizmet veren Tıkla Kirala, 3 ayda 1000 adedin üzerine sıfır km araç siparişi aldı. İkinci el siparişleriyle birlikte ise bu sayı 2 bini aştı. Şirketler, operasyonel ihtiyaçlarına göre kiralama paketlerine ve ek hizmetlere birkaç tıkla erişebiliyor. Online bir teklif alma ve sipariş oluşturma imkanı da bulunmakta. Siparişin kredibilite değerlendirmesi, araç tedariki ve teslimatı gibi süreçler, yine web sitesi üzerinden takip edilebilmekte. 2. el kiralama bölümünü güçlendiren sitede araçlarla ilgili fiyat bilgileri de yer alıyor.

Araçlara bakım zamanı

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla araçların bakım zamanı da geldi. Konforlu ve güvenli sürüş için kış lastiklerine geçiş ile birlikte araçların akü, yağ, silecek, antifriz gibi ekipmanlarının kontrolden geçmesi gerekiyor.