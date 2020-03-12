2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları ertelendi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenmesi planlanan oyunların ertelendiği, 4 spor organizasyonun ise iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen organizasyonlar şöyle:

9-16 Mart: Çin / Masa Tenisi Turnuvası

10-16 Mart: Dubai / Açık Atletizm Turnuvası

15-20 Mart: İtalya / Avrupa ve Dünya Kış Oyunları

16-22 Mart: İtalya / Açık Masa Tenisi Turnuvası

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Dünya çapında toplumlar bu salgına karşı mücadele ederken sabırlı ve uyanık kalmamız gerekiyor. Sporcuların sağlığı bizim için her şeyin başında gelmektedir. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, kurullarımızla süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA