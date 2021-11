İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa'da heyecan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Atalanta-Man.Utd Gol Var 1.39

Atalanta bu sezon henüz tam ritmini bulamamış olsa da üretken tablosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. İki takım arasındaki son maçta Manchester United 2-0’dan 3-2 maçı çevirmişti. Bu maçta da taraflar karşılıklı goller bulurlar.

Sevilla-Lille 1 1.52

Sevilla son derece takdir ettiğim bir oluşum. Son 5 maçtır da kaybetmiyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde güzel kura çektiler ve bu durumu değerlendirmek adına kazanmak şart. Geçtiğimiz yılın gerisinde olan Lille karşısında zorlanmazlar.

Liverpool-A.Madrid Gol Var 1.67

Seyir zevki açısından harika bir maç izleten bu ikili bu sefer Anfield’da kozlarını paylaşacak. Maçın favorisi Liverpool olsa da taraf bahsine çok güvenmiyorum. Karşılıklı goller izleyeceğimiz kanaatindeyim.

Dortmund-Ajax üst 1.37

Dortmund son haftalarda ligde çok iyi gözükse de Ajax karşısında 4-0’lık mağlubiyet şoku yaşadılar. Bu maçta iç sahada Hollanda ekibini konuk edecekler. Üst mantıklı.

Monaco-PSV Gol Var 1.54

Monaco bu yıl son derece dinamik gözükse de ara sıra ilginç sonuçlarla şaşırtıyor. Brest karşısında 2-0 kaybetmeleri büyük sürpriz. PSV, tıpkı Monaco gibi rahat skor üretiyor. KG Var mantıklı seçim.

Galatasaray -L.Moskova 1 1.65

Galatasaray yoluna Avrupa’da dolu dizgin devam ediyor. İlk 3 maç sonunda 7 puan son derece kıymetli. Lokomotiv bu grubun en zayıf halkası. Galatasaray iç sahada, taraftarının desteğiyle 3 puanı alacaktır.

Marsilya-Lazio İY 0.5 üstü 1.30

Marsilya, Jorge Sampaoli yönetiminde son derece cesur bir oyun yapısına sahip. Lazio ise Atalanta karşısında 2-2 beraberlikle bu maça geliyor. Seyir zevki açısından keyifli bir müsabaka olur. İlk yarı golle başlar.

Leverkusen-Betis Ev 1.5 üstü 1.63

Leverkusen son 2 maçını da kaybederek şaşırttı. Real Betis ise Atletico Madrid karşısında direnemedi. Bu maç gollü geçmeye aday müsabakalardan. Leverkusen iç sahada 2 gol bulur.

LASK Linz-Alashkert 1 1.40

Avusturya ekibi LASK Linz kendi liginin son sırasında yer alsa da ve aynı zamanda öncelikli hedefleri Avrupa olmasa da kolay bir rakibi konuk edecek. Ermenistan ekibi Alashkert bu seviyelerin takımı değil, LASK ilk yarıdan kazanır.

Maccabi-Helsinki 1 1.31

Maccabi grubun en güçlü takımı. Şu anda grupta zirvede bulunuyorlar. Kolay skor üretiyorlar. Son maçında Helsinki'yi Finlandiya'da 5 golle geçtiler. İsrail Ligi'nde çok iyi gitmeseler de son hafta galip geldiler. Burada da kazanırlar.

Genk-West Ham Dep 1.5 üstü 1.68

Genk son maçında deplasmanda 6-2 gibi flaş bir skorla Zulte’yi mağlup etmeyi başardı. West Ham bu grubun açık ara en üst düzey ekibi. Taraflar karşılıklı goller bulabilir ancak West Ham 1.5 üstü daha banko seçim.

D.Zagreb-R.Wien 1 1.62

Dinamo Zagreb, Rapid Wien karşısındaki ilk maçta rakibine 2-1 boyun eğmişti. Bu maçta iç saha avantajıyla favoriler. Gruptan çıkmak adına son derece önemli müsabaka da kazanırlar.