2-3-4-5 Nisan Fanatik iddaa tahminleri!

Milli Takım maçları nedeniyle liglere ara verilmişti. Milli maçlar sonrası liglerden heyecan kaldığı yerden devam edecek. 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde bahis severleri bir çok mücadele bekliyor. Fanatik İddaa’nun usta yazarı Can Tongo haftanın önemli karşılaşmalarını sizler için değerlendirdi. İşte Fanatik İddaa farkıyla Can Tongo’nun iddaa tahminleri…

Kayserispor-Göztepe KG VAR

Sezona çok kötü başlayıp sonrasında biraz daha istediklerini sahaya yansıtan bir Kayserispor izliyoruz. Ancak yine tehlike hattında oldukça yakınlar ve bu haftalar onlar için yarıştaki kaderini belirleme adına önemli. Milli maç arasından önce Galatasaray ve Karagümrük’e kaybederek yine sıkıntılı bir sürece girdiler. Göztepe de kaliteli kadrosuna rağmen istikrarsız bir futbol oynuyor. Seri galibiyetlerin ardından önce Ankaragücü ardından da Sivasspor’a yenildiler. İki takımdan da gol bekliyorum.

Sivasspor-Trabzonspor TG 2-3

Sivasspor son maçından 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkararak iyi bir seri yakaladı. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde orta sıralardan 4. Basamağa kadar yükseldi. Belki de Avcı sezon başında takımın başına geçmiş olsaydı bugün daha farklı hesaplamalar konuşuyor olabilirdik. Kontrollü futbol beklediğim bir maç İki takımda önce savunma güvenliğini düşünecektir. Toplam gol sayısının 2-3 bareminde kalması yüksek ihtimal.

Hatayspor-Galatasaray KG VAR

Galatasaray bu sezon birçok kez zirve yarışındaki fırsatlarını kendi elleriyle rakiplerine geri itti. Son lig maçında iç sahada Rizespor’a 4-3 yenilmeleri çok izah edilebilecek bir sonuç değil. O maçta Galatasaray sadece 3 puan kaybetmedi. Savunması en önemli isimleri Marcao, Luyindama ve Yedlin kart cezalısı duruma düştü. Emre Kılınç ve Taylan’ın da covid pozitif olması işleri iyice zora soktu. Hatayspor da son haftalarda etkili futboldan uzaklaştı. Ev sahibinde Kone ve Katranis cezalı. Diouf ve takımın en önemli silahı Boupendza Milli Takım’dan covid pozitif döndüler ve durumları belirsiz. İki teknik adam için de zor bir maç. Önemli kozları eksik. Karşılıklı gol var bence en iyi seçim.

Kasımpaşa-Beşiktaş KG VAR

Lider Beşiktaş da bu hafta sıkıntılı takımlar listesindeki yerini aldı. Siyah-Beyazlılar’da Kasımpaşa maçında gol yollarının en etkili ismi Aboubakar sakatlığı nedeniyle yok. Alternatifi Cenk Tosun ise covid pozitif. Bir diğer önemli eksik de Ghezzal. Gol yollarını açan çilingirin olmaması da en az Aboubakar’ın yokluğu kadar önemli. Kasımpaşa çok fazla teknik adam değiştirdi ve bunun sonucunda istediği ve planladığı seviyeye gelemedi. İki takım da gol bulur.

Fenerbahçe-Denizlispor 2.5 üstü

Fenerbahçe. Milli maç arasında önce beklenen teknik kadro değişikliğini yaptı ve Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertliler ligin kalan bölümünde artık sezona Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu’na emanet. Teknik direktör değişimleri genelde ilk maçlarda etkisini olumlu olarak gösterir. Fenerbahçe de ligde sıkıntılı süreç yaşayan Denizlispor karşısında gollü bir galibiyet elde edecektir. Öncelikli seçimim 2.5 üst.

Barcelona-Valladolid (2H) 1

Barcelona; lider Atletico Madrid’i takip etmeye devam ediyor. Kalan haftaları kazasız geçip, Atletico’nun puan kaybetmesini beklemekten başka şansları yok. Son haftalarda formdalar ve bildiğimiz bol gollü Barca seviyesine çıktılar. Valladolid’in kapasitesi beli ve bu maç öncesinde covid pozitif oyuncu sayısı fazla. Barcelona evinde 2 handikabı aşar.

Arsenal-Liverpool KG VAR

Premier Lig’de haftanın en keyifli ve sonucu merak edilen maçı. Hem Arsenal, hem de Liverpool bu sezon beklentilerin çok ötesinde. Özellikle Liverpool’un rüya gibi şampiyonlukla biten bir sezonun ardından bu kadar büyük düşüş yaşaması çok şaşırtıcı. İki takım içinde prestij açısından önemli bir maç. Liverpool bir adım daha galibiyete yakın gözükse de Arsenal’in büyük maçlara konsantrasyonu farklı oluyor. Bu yüzden taraf bahsi yerine karşılıklı gol var ilk planda tutulması gereken seçim.

Man.Utd.-Brighton 1

Manchester United bu sezon son yılların en iyi performanslarından birisini sergiliyor. Ligde 2. sıradalar ama lider Manchester City o kadar formdaki aradaki puan farkını 14’e yükseltmiş durumda. Ligin 30. Haftası bitti. Daha çok maç var ama ikinci olmasına rağmen şampiyonluk şansınızın kalmamış olması kötü bir duygu olsa gerek. United ligi ikinci sırada tamamlamak istiyor. Bu yüzden her maçı ciddiye alıyorlar. Brighton karşısında da 3 puana yakınlar.

B.Leverkusen-Schalke (1H) 1

Schalke’nin bu sezon yaşadığı düşüş tamamen kadro mimarisinde yapılan hatalardan gerçekleşti. Riskli ve Bundesliga 1’in çok altında bir kadro ile yola çıktılar. Sonucunda da yarışta erken havlu attılar. Leverkusen deplasmanında da sürpriz yapmaları zor. Ev sahibi handikaplı kazanır.

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