1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q 2020 şampiyonunu buldu

Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q 2020 şampiyonunu buldu. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, Esma Sultan Yalısı’nda Audi ve Monster Gaming Notebook partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q finalinde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele etti. İstanbul'un en güzel manzaralarından birisine ev sahipliği yapan alanda nefes kesen mücadeleler gerçekleşti. Kıyasıya mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayan Berkay "Kazing" Özyurt Türkiye şampiyonu oldu.

Esma Sultan Yalısı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen Red Bull Solo Q’yu kazanmayı başaran Berkay Özyurt ‘’Turnuva İstanbul Boğazı’nın en güzel manzarasına sahip, muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi. İlk defa böyle bir turnuvaya katıldım. Bunun heyecanı vardı üstümde. Çok güzel bir etkinlikti, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rakiplerimi tebrik ediyorum. Çok mutluyum, birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum.’’ açıklamasında bulundu.

Vadi’nin Ustası: Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya

Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye’nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları’nda da şampiyon belli oldu. Ünlü yayıncı Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya rakiplerini geçerek Vadi’nin Ustası unvanının sahibi oldu.

Türkiye’nin en iyi düellocusunun belirlendiği Red Bull Solo Q Türkiye Finali www.twitch.tv/RedBullTR adresinden tekrar izlenebiliyor.