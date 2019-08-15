Sarı-Kırmızılılar, roma forması giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi ile anlaşmaya vardı. Fatih Terim’in sağ kolu olan Şükrü hanedar’ın italya’da bizzat yürüttüğü girişimler sonucunda taraflar mutabakat sağlarken, oyuncunun birkaç gün içerisinde istanbul’a gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

1 yıl da opsiyonu var

Galatasaray, Nzonzi’yi 1+1 yıllığına kiralayacak ve ilk yıl için 1 milyon euro ödeyecek. ayrıca oyuncuya Fernando’nun maaşına yakın bir şekilde 3 milyon euro verilecek. Sezon sonunda opsiyon devreye girerse, Sarı-Kırmızılılar 1 milyon euro daha ödeyerek oyuncuyu kiralayabilecek. maaş olarak da aynı şekilde 3 milyon euro daha verilecek. yönetim ayrıca satın alma opsiyonu konusunda da roma ile görüşmeleri sürdürüyor.

Defansı çok rahatlatacak

1.96 boyundaki Nzonzi, fiziksel gücünün yanı sıra tekniğiyle de dikkat çekiyor. hava toplarında geçit vermeyen yapısıyla, luyindama ve marcao’nun işini kolaylaştıracak olan Nzonzi, bunun yanı sıra geriden top çıkarma konusunda da oldukça başarılı. zaman zaman uzaktan şutlarla da nefis goller bulabilen Fransız futbolcu, Fatih hocanın takımında görmeyi en çok istediği oyuncuların başında geliyordu.



