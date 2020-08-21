TFF 3. Lig kulüplerinden 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, yeni sezona altyapıda da iddialı bir giriş yapmak için ciddi yatırımlarının olduğunu söyledi. Kulüp olarak daha fazla oyuncu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, "Kalitemizi yükseltmek için çok çabalıyoruz. Tüm Türkiye'nin konuşacağı bir altyapıya sahip olacağız" dedi. Süper Lig ekiplerinin altyapılarında görev almış isimleri bünyelerine kattıklarını aktaran Cihan Aktaş, "Bütçemizin önemli bir kısmını altyapımıza ayırmış durumdayız. Süper Lig ekiplerinin altyapı kategorilerinde önemli görevlerde bulunan antrenörleri akademimize kazandırıyoruz" diye konuştu.

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Altyapıdaki yeni yapılanmamızda Akademi Direktörü Serdar Sabuncu, Spor Bilimci ve Maç Performans Analiz Uzmanı Onur Tütüncü, Psikolojik Performans Antrenörü Mustafa Engür, U19 Teknik Sorumlusu Melih Altuğ Sapmaz, U17 Teknik Sorumlusu Serkan Baziya, U16 Teknik Sorumlusu Engin Dursun, U15 Teknik Sorumlusu Kadri Açılmış, U14 Teknik Sorumlusu Emre Gürsoy, Kaleci Departmanı Sorumlusu Ahmet Yiğit, Oyuncu İzleme Komitesi Mehmet Sıddık Özaslan ve Murat İce ile anlaştık. Yaptığımız yatırımlarla yetiştiriciliğimizi artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

A TAKIM KADAR İDDİALI OLACAK

Akademi liglerine seçtikleri antrenörler konusunda son derece titiz davrandıklarını söyleyen Cihan Aktaş, kalitelerinin çok yükseldiğini vurguladı. Aktaş, "Altyapımızı A takım kadar iddialı bir konuma getirmek gibi bir hedefimiz var. Yaptığımız çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde Türkiye'de çok konuşulacak bir altyapıya sahip olacağız. Ayrıca insan kaynaklarımızı da iyileştirdik" şeklinde konuştu.

DHA