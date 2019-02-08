1907 Fenerbahçe’den dev sponsorluk anlaşması

League of Legends, Zula, PUBG, Fifa 19 ve Wolfteam gibi oyunlarda mücadele eden 1907 Fenerbahçe Espor, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kurulduğu günden bu yana, oyunlarda gösterdiği performansla birlikte adından sık sık söz ettiren ve ülkemizin önde gelen espor takımlarından biri olan 1907 Fenerbahçe, bu başarısının karşılığını almaya devam ediyor. Maximum, GittiGidiyor, Opet, Omen by HP, GEOKoleji, Fox ve Migros gibi güçlü sponsorlarla yoluna devam eden sarı lacivertli ekip, son olarak geçtiğimiz saatlerde Vestel ile anlaştığını duyurdu ve gücüne güç katmaya devam etti.

“Heyecan verici”

1907 Fenerbahçe tarafı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile anlaşmayı şöyle duyurdu: “Yerli teknolojinin öncüsü Vestel ile 1907 Fenerbahçe Espor güçlerini birleştiriyor! Vestel’in destekleri ile Türkiye’de esporun geleceği hiç olmadığı kadar heyecan verici.”

“Gururla destekliyoruz”

Vestel tarafının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle: “1907 Fenerbahçe Espor takımlarının zirveye doğru giden yoluna ortak olduk! League of Legends, Zula, PUBG, Fifa 19 ve Wolfteam oyuncularını gururla destekliyoruz.” (Playerbros)