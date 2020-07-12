2020 Kış Mevsimi şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor, Yaz Mevsimi için Koreli üst koridorları HiRit ve destekleri Farfetch ile yollarını ayırmıştı. Gelen transferler ise LEC’de SK Gaming ekibinde oynayan Hırvat üst koridor Sacre ve Royal Youth’da HolyPhoenix ile beraber oynayan, ligin en tecrübeli desteklerinden Japone şeklindeydi. Hal böyle olunca Fenerbahçe taraftarları üst düzey bir performans beklese de ekip 5 haftada da 5 galibiyet 5 mağlubiyet almıştı.

Beklenen performans gelmeyince aldığımız duyumlara göre 1907 Fenerbahçe Espor ekibi bir zamanlar Fenerbahçe’de oynayan ormancı Crash ve Hades ile anlaştı, HolyPhoenix ile yollarını ayırdı.

Crash 2017’de 1907 Fenerbahçe Espor bünyesinde Worlds’de oynamıştı. Oynama sebebi ise normalde Fenerbahçe’nin ormancısı olan Move’un vize problemleri sebebiyle turnuvaya katılamamasıydı. Bu sorun yüzünden Fenerbahçe ViCi Gaming ormancısı Crash ile anlaşmıştı. Fenerbahçe Worlds 2017’de ön elemelerden çıksa da grup aşamasında maalesef elenmişti.

Söylentiye göre Fenerbahçe’nin bir başka transferi ise Hades. 1 yıldan uzun bir süre boyunca takımda hem nişancı hem destek pozisyonunda görev yapan Hades takımıyla MSI’a katılmış ama kayda değer bir başarı yakalayamamışlardı. Bunun ardından Fransız takım LDLC OL’e giden nişancı oyuncusu burada takımıyla European Masters kazananı olmuş, adından da iyice söz ettirmişti. Şimdi ise Hades, 1907 Fenerbahçe Espor’a geri dönüyor.

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