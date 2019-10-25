1907 Fenerbahçe’nin 2019 Kış Mevsimi şampiyonluğunda takımın başında bulunan Aykut Emre “Turkinator” Başkal, 1907 Fenerbahçe Espor’un genel menajeri Emre Aksoy hakkında Twitter’dan uzun bir açıklama yayımladı.

Deneyimli koç açıklamasına şu sözlerle başladı: “Sizlere uzun zamandır Fenerbahçe’yi kendi menfaatleri için kullanan, takımına saygı duymayan, işini layıkıyla yapmadığı için bize zarar veren Emre Aksoy gerçeğini anlatacağım.” Koç, sonrasında Emre Aksoy’un hangi konularda ve olaylarda takıma zarar verdiğini kronolojik bir sıraya göre anlattı.

İşte o açıklama:

Sizlere uzun zamandır Fenerbahçe'yi kendi menfaatleri için kullanan, takımına saygı duymayan, işini layıkıyla yapmadığı için bize zarar veren Emre Aksoy gerçeğini anlatacağım.

Bu yazdıklarımı geçmişte Fenerbahçe'de oynamış oyuncular/koçlar, Riot çalışanları ve Esporun içinde olan kişiler az çok biliyordur. Yazdıklarımın çoğunu onlar da doğrulayabilirler; bir kısmını ise sadece ben, Emre ve Sina Afra biliyordur.

2018 yılının son aylarında 1907 Fenerbahçe Espor'a dahil oldum. O tarihten bu yana Emre'nin LoL/Espor hakkında, oyuncu ve takım yönetiminde ne kadar yetersiz olduğunun farkına vardım. Bu süreçte 1 oyuncumuz hariç bütün oyuncularla ben anlaşmaya vardım. Ortaya çıkan herhangi bir olumsuz durumda da ya ben ya da başka kişiler ilgilendi. Oyuncularin vize ve oturum islerine yeterli ilgiyi gostermedigi icin gereksiz riskler aldi. Taraftara karsi saygisizligini hem sosyal medyada, hem takim icinde gosterdi.

2019 Kış Mevsimi & MSI

Bu splitte bir gün boyunca 1 tane scrim bloğu izlediğini hatırlamıyorum. İki-Üç haftada bir takımın veya Sina Afra’nın oyuncular/teknik ekip için aldığı hediyeleri getirirdi. Bazen kendisi de birşeyler alıp getirirdi. Amacı oyunculara iyi gözükmek ve kendini sevdirmekti, daha fazla efor gerektiren bir şey varsa, Emre yoktu. Hem takımın menajeri, koçu ve “caretaker’i” oldum. Bu durum Riot sahnesinde de geçerliydi, sürekli “başka işleri” vardı. Başarının pay sahibi olmaya gelince, Emre herkese ne yaptıklarını fazlasıyla anlatırdı ama :).

Kış mevsiminde kolay elde edilemeyecek bir başarı yakalayıp ligi domine ediyorduk. TCL’i kazanıp MSİ a gideceğimizden emindim, hem yönetim ile, hem Riot ile haftalar önceden MSİ hakkında konuştum, en azından 4-5 gün erkenden gitmek istedim alışabilmemiz ve antrenman yapabilmemiz için. Ruin Kore’de olduğu için online antrenman yapmamız da imkansızdı. Bu konuyu açtığımda, Emre’nin söylediği ilk şey “ya ne yapıcam ben orada 1 hafta boyunca? Çin’e gittiğimizde çok sıkılmıştım” oldu. Bunu duymak baya zoruma gitti ve tepki gösterdim. Bakacağını ve çözmeye çalışacağını söyledi. Vietnam için vize almak oraya erken gitmek de zor değildi. Gün geldi TCL kış mevsimini kazandık ve hemen ilk iş olarak Vietnam'a gidiş tarihimizi halletmek olacaktı. Bir kaç gün boyunca oyalandı bu durum. Riot ile iletişime geçtiğimde, Emre’nin daha erkenden gitmek istemediğimizi söylediğini öğrendim. Yani şampiyon oluyorsunuz ve uyum sorunu olmasın diye erken gitmek istiyorsunuz koç olarak ama menajeriniz orada 'çok sıkılacağı' için böyle bir talepte bulunmadığını öğreniyorsunuz. Emre'nin bu sorumsuzluğunun nelere mal olduğunu birazdan açıklayacağım.

Emre ve Sina Afra bu konu hakkında bir kaç neden verdiler ama Emre’nin ilk başta söylediği sözler benim bu nedenlere olan inancımı azalttı. “Ya ne yapıcam ben orada 1 hafta boyunca? Çin’e gittiğimizde çok sıkılmıştım”

Emre’ye olan saygım git gide azalmaya başladı, Fenerbahçe’de görevi olan bir kişi bu şekilde konuşmaması, bu düşüncelere göre de takımı hareket ettirmemesi lazım.

Vietnam a vardığımızda, en büyük sorunlardan birisi bilgisayarların otel e varmamış olmasıydı. Takım var ama scrim atamıyoruz. 2-3 gün ü Internet cafe arayarak geçti. İnternet cafelerde antrenman yapmak zorunda kaldık. MSİ başlayacak. Ben, oyuncular, RİOT ekibi sürekli internet cafe arıyordu, internetten bulup veya telefon ile arayıp bir kaç yere de gittik ama Emre hiç uğraşmadı. Çoğu zaman otelde, odasındaydı. Yine hem koçluk görevime, hem de Emre’nin görevlerine üstlenmiş oldum.

MSİ da Bolulu ve Hades hastalandı. Belki de en büyük sorun burada başladı. Takımındaki iki as oyuncun hastalanıyor ben ve RİOT çalışanları hastane bulup iletişime geçmeye çalışırken Emre yine ortalarda yoktu. Umrunda bile değildi oyuncular. Hastaneye götürmek istemedi. Önerisi biraz dinlenip beklemekti. İlk önce Bolulu’nun durumu çok kötü olmaya başladı. Antrenmanlara katılması imkansızdı. Artık Emre’yi dinlemek ve beklemek bir opsiyon değildi. Ben ve RİOT çalışanı taksi çağırdık ve Bolulu'yu hastaneye götürecektik. Emre ise bunu öğrendikten sonra bize katılmayı tercih etti, biz gittik, o otel’de kaldı gibi gözükmesin diye. Neyse ki Bolulu iyileşti ve biraz antrenman kaçırsa da işini iyi şekilde yapabildi. Fakat bu sefer Hades'in durumu kötüye gitti. Emre'nin önerisi yine beklemek ve soğuk algınlığı ilacı vermek oldu. Hades tabiki düzelmedi ve Maçımızın başlamasına bir gün kala daha kötü oldu. Takımın geri kalanı ile antrenman yaparken hades dinlenmeye çalışıyordu. Durumu iyiye gitmiyordu ama menajerimiz Emre'nin yaptığı tek şey soğuk duş almasını önermek ve basına ıslak bez koymaktı. Hades neredeyse hiç konuşamıyordu. Lavabodan çıkamıyordu. Maçlarda da o şekilde oynadığı için takımı çok aşağı çekti. MSİ sürecinde o kadar tepki görmesine rağmen bütün bu olanlara sesini çıkartmadı. Sonrasında küçük bir açıklama yapsa da olayın bu boyutunu hiç anlatmadı. Sadece takımın içinde olanların ve RİOT çalışanlarının bunlardan haberi vardı. Belkide TCL tarihinin en iyi performansını gösteren takım böyle bir turnuvada, Fenerbahçe’yi ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek şansımız varken bu kadar amatörce davranışlar yüzünden kötü bir turnuva geçirip veda ettik. Ve birçok olumsuz düşünce kaldı insanların aklında.

ReputeUs sosyal medya ajansı

Bu ajans 1907 Fenerbahçe Espor'un sosyal medya işleri ile ilgilenen oluşum. Tahmin edin bu ajans kimin? Evet 1907 Fenerbahçe menajeri Emre Aksoy'un. Yani takım menajerimizin anlaştığı ajans yine kendisinin. Buradan da ekstra gelirleri oluyor. Buradaki en buyuk sorun, Fenerbahce’yi ReputeUs'a katki saglamasi icin kullanilmasi. Emre bir cok kisiyi Fenerbahce’de stajyer olmalari icin goreve aldi. Bu kisiler Fenerbahce’nin bir parcasi olmak icin, Fenerbahce’ye katki saglamak icin gorevlerini kabul ederken ReputeUs veya Emre’nin gorevlerine ustlenmeleri gerekti. Birisi buna karsi cikarsa, Emre o kisi hakkinda sikayetci olmaya baslardi.

Relegate TV

Bu bir sosyal medya oluşumu. Tahmin edin bu TV kimin? Evet 1907 Fenerbahçe menajeri Emre Aksoy'un. Sırf bu işlerden sıyrılsın diye Hakan'ı kanalın patronu imiş gibi gösterdi ama gerçekler öyle değil. Bu noktada da Fenerbahçe'yi kendi çıkarları için kullandı. Fenerbahce’de calismak isteyen kisiler’de Relegate TV’nin islerini yapmakta zorunlu kaldilar zaman zaman. Sosyal medya hesaplarımızdan kendi TV oluşumun reklamını yapabilmek için Hakan ile anlaşıldı şakasını yaptı. Tepki gostermesem, kendi ajansini buyutmek icin Fenerbahce’nin oyuncularini da kotu duruma dusurmek onun icin sorun degildi, belki de bir bonustu cunku takim kotu giderse baskalari tepki alacakti kendisinin yerine. Zaten takim ile neredeyse hic vakit gecirmiyordu, ama artik maclardan sonra da surekli sahnede kalip “diger maclari izlemek istiyordu”. Nedeni ise Relegate i kontrol etmek mis. “CEO Hakan” sakasi’nin arkasinda da boyle bir pislik var yani. Relegate’in kurulusundan beri boyle olsa da, bu durumu sadece 1.5-2 ay once ogrendim, Sina Afra’ya ise hic soyleme geregi gormemis Emre :)

Daha cok konu var, cok farkli yonlerde Fenerbahce’ye zarar ettirdi ve kendisi kazandi. Ayni zamanda hem paranoyak, hem de cok tembel olup takim ile vakit gecirememesi. Takimin icindeki diger kisiler ne kadar ileriye gitmek isterse, Emre hep engelliyordu, cunku kendine guveni de yoktu, baskasinin disariya pozitif gozukmesini de istemiyordu. Kendisi hic bir zaman hedef olmasin diye, takim icindeki kisileri birbirine karsi getirdi. Emre’nin hedefi kazanmak degil, cunku kendisi de biliyor yetersizligini, Emre’nin hedefi bir sure daha idare edip yeni projesini yeterince buyutmek.

Hiç bir zaman Fenebahçe’ye zarar verecek bir şey yapmak istemedim, bu açıklamayı yapmadan önce de çok düşündüm, bir çok şeyi de bu yazıya eklemedim. Fenerbahçe’de olduğum sürece bu sorunları çözmeye çalıştım ama yeterli tepki verilmedi Emre’nin bu pisliklerine. Hem uyarılarım dinlenilmedi, hem Emre aynı şekilde devam etti. Hiç bir zaman kovulmasını istemesem de, her zaman Fenerbahçe’nin daha iyi olmasını istedim, her zaman işine yeterince saygı duymayan birisi görünce tepki gösterdim, bu da onu korkuttu. Yakın zamanda çıkan haberler de Emre’nin payı var, kendi yerini kaybetmekten korkutuğu için bu şekilde kendisini korumaya çalıştı.

Sektördeki çoğu insan biliyor bunları ama bazılarını dinlemezsiniz, bazılarının kaybedeceği şeyler var bazılarıda Fenerbahçe’nin iyiliğini önemsemiyor. Fenerbahçe için bir çok fedakarlık yaptım, hakkımda kötü haberler çıktığında da, takıma zarar gelmemesi için istifa ettim. Dediğim gibi bunları neredeyse hepsi başka kişiler tarafından doğrulanabilir. Benim için çok çabuk harekete geçenler, umarım uzun zamandır bildikleri pislikler hakkında, Fenerbahçe için gereken kararları alır.