Yaz Mevsimi'nin sona ermesinin ardından kadroda yapılanmaya giden 1907 Fenerbahçe ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli kulüp, Park "Untara" Ui-jin ile sözleşmesini karşılıklı bir şekilde feshettiğini duyurdu.
Yakın sürede yeni isimlerin de açıklanması bekleniyor.
İşte kulübün Twitter hesabından yapılan açıklama:
Oyuncumuz Park "Untara" Ui-jin ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için teşekkür eder, atacağı yeni adımlarda başarılar dileriz.