1907 Fenerbahçe'de ayrılık

1907 Fenerbahçe, Park "Untara" Ui-jin ile sözleşmesini karşılıklı bir şekilde feshetti.

09 Eylül 2019, Pazartesi 18:14
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1907 Fenerbahçe'de ayrılık

Yaz Mevsimi'nin sona ermesinin ardından kadroda yapılanmaya giden 1907 Fenerbahçe ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli kulüp, Park "Untara" Ui-jin ile sözleşmesini karşılıklı bir şekilde feshettiğini duyurdu.

Yakın sürede yeni isimlerin de açıklanması bekleniyor.

İşte kulübün Twitter hesabından yapılan açıklama:

Oyuncumuz Park "Untara" Ui-jin ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için teşekkür eder, atacağı yeni adımlarda başarılar dileriz.

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