1907 Fenerbahçe zorlu finalde şampiyonluk hedefliyor

Kurulan yeni kadronun başarıya bu kadar kolay ulaşmasını kimse beklemiyordu. Ancak Turkinator'un koç pozisyonuna gelmesiyle ligde tüm dengeler altüst oldu. 17 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan 1907 Fenerbahçe Espor, Vodafone FreeZone Şampiyonlar Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi'ne damga vurdu.

2018 sezonunda aradığını bulamayan 1907 Fenerbahçe Espor için 2019, yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Takımın VFŞL’ye adım attığı 2017 Kış Mevsimi’nden bu yana kadroda bulunan Pades, Thaldrin, Frozen ve Padden ile yollar ayrıldı. Move ile Zergsting de bu isimleri takip etti. FB baştan aşağıya yenilenen bir kadroyla yola devam etme kararı aldı.

Yeni sezon ile birlikte FB, eski bir dostu yeniden ağırlayacaktı. Japone, bu defa kaptan sıfatıyla, takıma dahil oldu. Geçen mevsim Bursaspor Esports formasıyla mücadele eden Hades ise Japone’nin koridordaki partneri olarak belirlendi. Orta koridor genç isim Bolulu’ya teslim edilirken haritanın üst tarafı Ruin ile Kirei’ye bırakıldı. Takımın koçluğunuysa Crowe üstlendi.

Bir anda favori konumuna geldi

Fenerbahçe’nin 2019 kadrosu açıklandığında Lolespor takipçileri arasında yaygın bir görüş vardı: "Bu kadro geleceğe bir yatırım." Kadronun potansiyeline çoğu insan saygı duyuyordu ancak Bolulu ve Hades’in gençliği göz önüne alındığında takımın henüz ilk mevsiminde zirve yarışına dahil olacağına çok az insan ihtimal veriyordu. Bolulu’nun GBM ile Frozen’a karşı duracağını, Hades’in Pilot ile Zeitnot’a diş geçireceğini o günler için kimseler kolayca dile getiremiyordu.

Yapılan güç sıralamalarını izlemek her zaman hoşuma gitmiştir. Fakat bunlar beni iyi ya da kötü etkilemiyor. Sezon başında izleyiciler, tabii ki, kağıt üzerinde Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth'u daha iyi görüyorlardı fakat bu oyunun bir takım oyunu olduğunu herkese gösterdik. Potansiyelimize yakınız ama daha iyilerini de yapabiliriz. – Japone

Japone’nin gözlemleri yerindeydi. Mevsim öncesinde izleyicilerin favorisi Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth’tu. Ne var ki bu algı kısa sürede değişecek ve 1907 Fenerbahçe Espor bir anda ligin favorisi konumuna gelecekti.

Koç değişikliği yaşandı

1907 Fenerbahçe Espor adına 2019 Kış Mevsimi sıkıntılı bir atmosferde başladı. İlk iki hafta takımın hem potansiyelini kanıtladığı hem de sorunlarını yansıttığı bir dönem olarak akıllarda yer etti. Bahçeşehir SuperMassive karşısında alınan galibiyet kadronun potansiyelinin bir özetiydi. Ne var ki aynı kadro Royal Youth ve Doğuş Üni Aurora’ya rahatlıkla maç kaybedebiliyordu.

Elde iyi bir malzeme vardı. Başarı, dışarıdan izleyenlerin gördüğü kadar uzakta değildi. Sadece takımın potansiyelini ortaya çıkaracak iyi bir ustaya ihtiyaç duyuluyordu. Bu bağlamda takımın koç pozisyonuna Turkinator getirildi.

Oyuncularımız çok potansiyelli oyunculardı fakat Crowe ile bu potansiyeli tam olarak yansıtamadık. 17-0'lık seri, takım olmaya tam olarak hazır olduğumuz 3. hafta ile birlikte geldi. Burada en az benim kadar oyuncuların katkısı var. Ben de hem kendi oyuncularımızı hem de VFŞL'deki diğer oyuncuları daha iyi tanıdığım için, takıma bu yönde bir katkıda bulunmuş olabilirim. – Turkinator

Turkinator, gerek VFŞL’nin gerekse de YL’nin tozunu uzun süre yutmuş bir isimdi. Macro Maniacs ile Yükselme Ligi şampiyonluğu yaşamış, Bursaspor Esports’u ilk mevsiminde çeyrek finale taşımıştı. Ligi ve oyuncuları yakından tanıyordu. Onun ipleri ele almasıyla birlikte 1907 Fenerbahçe Espor durdurulmaz bir hale geldi. 3. haftada başlayan galibiyet serisi Kış Mevsimi Finali’ne kadar devam etti. Turkinator koçluğundaki Fenerbahçe, yarı final maçları itibariyle 17 maçlık bir galibiyet serisine sahip.

Tam bir ödül avcısı

Lig aşamasında gösterilen olağanüstü performans sonucu Mevsim Ödülleri’ne 1907 Fenerbahçe Espor damgasını vurdu. Verilen 10 ödülün 6’sı Fenerbahçe’nin ekip üyelerine gitti.

Ödül sahiplerinden biriyse ligin altını üstüne getirmişti. 2017 Kış Mevsimi’nin ardından ligimize gelen ilk yabancı üst koridor oyuncusu olan Ruin, kış mevsimi boyunca rakipsizdi. Koridorunda ona karşı durabilen bir isim olmadı. 1’e 1’de aldığı skorlar, agresif oyun tarzı ve The Penta ile Ne Oynadı Be! serilerini süsleyen hareketleriyle Ruin, üst koridordaki tüm ezberleri bozdu. VFŞL’de üst koridor oyuncuları arasında uzun süredir devam eden “en iyi kim” tartışmasını bir süre boyunca rafa kaldırdı.

Şu an VFŞL'de oynayan üst koridor oyuncularının çok özel olduklarını düşünmüyorum. Ligde şu anda büyük yetenekler olmadığı için çaylak oyuncuların yetişmesi zaman alacak. Eski oyuncular, çaylak oyuncular tarafından zorlanmadıkları için yeteri kadar çalışmıyorlar, bu da VFŞL üst koridorlarının gelişmesi önünde bir engel. Diğer üst koridor oyuncuları 2 nedenden ötürü benimle baş edemiyor; hem ben daha iyi bir oyuncuyum, hem de daha iyi bir takıma sahibim. – Ruin

2. haftadaki Doğuş Üni Aurora karşılaşması, FB’nin Bozgun ekranıyla son karşılaştığı zaman oldu. Takım lig aşamasını 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı. Yarı finalde Galatasaray Espor’u 3-0 ile geçerek rahat bir biçimde finale adımını attı.

Yarım kalan hikaye

Kirei’nin kariyer hikayesini yazmak istesek, hikâyenin en can alıcı kısmı hiç şüphesiz ki Dark Passsage forması giydiği IWCQ 2016 olurdu. INTZ’e 3-2 kaybedilen final karşılaşması, Kirei’nin kariyerindeki en önemli kırılma noktalarından biriydi. Hollandalı ormancı bugün yine bir VFŞL takımının formasını taşıyor ve yine uluslararası bir turnuvanın eşiğinde. Worlds 2016 ellerinin arasından kayıp gitmişti. Ne var ki KMF’yi kazanması, ona MSI 2019’un kapısını açacak. Yarım kalan hikâye, FB formasıyla gerçeğe dönüşebilecek.

Geçen sefer çok yakın olmama rağmen uluslararası sahneye çıkma şansını kaçırdım, bunun tekrarlanmasına izin vermeyeceğim. MSI'da oynamaya hak kazanmak için her şeyi yapacağız ve dünyanın her tarafından gelen en iyi oyuncularla karşılaşacağız. Her bölgeden en iyi takımın geliyor oluşu daha da motive edici. Hem takım olarak nerede olduğumuzu hem de VFŞL'nin hangi noktada olduğunu göreceğiz. – Kirei

1907 Fenerbahçe Espor, 5 mevsimlik VFŞL tarihine birçok başarı sığdırdı. Mücadele ettiği tüm mevsimlerde son 6'ya kaldı. 2017’de Şampiyonluk Ligi’nin Rift Rivals şampiyonu olarak anılmasını sağladı. TBF 2017’ye 3-0’lık galibiyetiyle damga vurdu. Worlds 2017’de ana sahneye kalarak 3 yıllık özleme son verdi. Bu başarılı tablonun tek eksik tarafı Kış Mevsimi oldu. Haziran sonrasında yaşanan sevinç asla haziran öncesinde taşınamadı. Tüm KMF'ler ve MSI'lar uzaktan izlendi.