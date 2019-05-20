1907 Fenerbahçe League of Legends takımı 2019 Yaz Mevsimi kadrosunu geçtiğimizi günlerde duyurmuştu. Ardından ise biraz önce Vadi’nin Boğaları biraz önce takımın Head Coach’luğunu Timotej “Zen” Štempihar’ın üstleneceğini duyurdu.

1907 Fenerbahçe gelecek mevsim takımda görev alacak olan koç ekibini tamamını ise Twitter üzerinden yaptıkları paylaşım ile duyurdu. Timotej “Zen” Štempihar ile birlikte geçen mevsim takımın başında yer alan Aykut Emre “Turkinator” Başkal’da takımda koç olarak görev alacak. Ayrıca takımın analistleri ise geçen mevsimde yine aynı görevde olan Flora “Arailla” Parmentier ve Bruno “Vannish” Cunha görevlerine devam edecekler.

Peki Zen kimdir?

Slovenyalı olan Zen, kariyerine Gambit Esports‘ta 2017 senesinde başladı. Ardından 2017 Yaz Mevsimi’nde RoX‘un başında yer alan Zen, 2018 Şubat ile 2018 arasından Misfit Academy ve Misfit Gaming takımlarından Head Coach’luk yaptı. Son olarak ise Zen, Splyce Vipers ekibinin Head Coach’luğunu yaptı. Burada ise SuperLiga Orange 2019 Bahar Mevsimi’nde takımını şampiyonluğa ulaştırdı.

ggespor