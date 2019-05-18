1907 Fenerbahçe, rekor düzeyde transfer geliri elde etti

Kirei ve Ruin ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran 1907 Fenerbahçe, iki yıldız ismin transferlerinden rekor düzeyde transfer geliri elde etti.Kişisel Twitter adresinden yaptığı açıklamalar ile takım hakkında bilgiler açıklayan Sina Afra, Kirei ve Ruin’in transferlerinden rekor düzeyde transfer geliri elde ettiklerini söyledi. MSI hakkında da açıklama yapan Afra, Türkiye’ye Dünya Şampiyonası için ikinci takım hakkını kazandıramadıkları için üzgün olduklarını, bir daha ki sefere çok iyi hazırlanacaklarını söyledi.

İşte Sina Afra’nın başlıca açıklamaları:

“Yeni takım kadrosunu 1907 Fenerbahçe hesabı üzerinden açıklamadan önce VFŞL Kış Sezonu şampiyonu olan as takımı oyuncularımıza, Türkiye’nin ilk Akademi Ligi Şampiyonu takımımıza ve teknik ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Hepimize rüya gibi bir split yaşattınız. Sağ olun, var olun.

MSI maalesef istediğimiz gibi geçmedi. Özellikle Türkiye için ikinci slotu getiremediğimiz için çok üzgünüz. Bir daha ki uluslararası turnuvaya giden biz olursak, daha iyi hazırlanacağımızdan emin olabilirsiniz. Zaten bugün attığımız tüm adımları bu strateji doğrultusunda atıyoruz.

Şampiyon takımımızdan Ruin ve Kirei transfer oldu. İkisi için rekor düzeyinde transfer gelirleri elde ettik. Oyuncularımızın kariyerleri için iyi bir adım attıklarını düşünüyorum. Bizim açımızdan ticari anlamda güzel oldu.”