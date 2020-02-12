1907 Fenerbahçe Espor ve Dark Passage liderlik koltuğunda

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi başlamadan önce izleyicilerin ligin nasıl ilerleyeceğine dair kesin bir görüşü vardı: Papara SuperMassive ligi domine edecekti. İkinci hafta sona erdiğinde ise bu kesin görüş terk edilmek durumunda kaldı. Mevsimin favorisi olarak görülen Papara SuperMassive puan tablosunun en altına inerken birçok sürpriz aday sahneye çıktı.

LİDERLİK KOLTUĞU: 1907 FENERBAHÇE VE DARK PASSAGE

İkinci haftanın ardından mağlubiyet ile tanışmayan sadece iki takım kaldı: 1907 Fenerbahçe Espor ve Dark Passage. İki tarafın da birer maçı eksik olmasına rağmen aldıkları üçer galibiyet onları zirveye taşımaya yetti.

1907 Fenerbahçe Epor, 2. haftayı tek maçla kapattı. Ligin favorisi olarak görülen Papara SuperMassive net bir oyunla mağlup edilirken Koreli Üst Koridor oyuncusu Hirit, Maçın En Değerli Oyuncusu seçildi.

Zirvenin diğer ortağı Dark Passage da bu haftayı tek maçla kapattı. GALAKTICOS’u mağlup etmeyi başaran takım, 2016 Yaz Mevsimi’nden sonra en iyi lig başlangıcını yaptı. GALAKTICOS galibiyetinde takımın en değerli oyuncusu Juuzou seçildi.

HAFTANIN SÜRPRİZLERİ: BEŞİKTAŞ ve TEAM AURORA

İlk haftayı GALAKTICOS yenilgisiyle kapatan Beşiktaş’a dair algı pek de olumlu değildi. Genç bir takım kuran ekip, ilk sınavından hiç de iyi bir sonuçla ayrılmamıştı. Bu durum ikinci haftada tam tersine döndü. Papara SuperMassive ve Team Aurora karşısında alınan galibiyetler takımı üst sıralara taşıdı. Alınan galibiyetlerde en ilgi çeken nokta, takım oyuncularının ilginç ve cesur şampiyon tercihleri oldu.

Team Aurora ise okyanusu aştı, derede boğuldu. Ligin en zayıf ekiplerinden biri olarak görülen Aurora; ilk iki sınavını Royal Youth ve Papara SuperMassive’e karşı vermiş ve bu maçlardan zaferle ayrılmayı başarmıştı. 2. haftanın son gününde Beşiktaş karşısına çıkan ekip favori olarak görülüyordu. Ne var ki galibiyet serileri de tam olarak favori gösterildikleri bu maçta son buldu.

GERİDE KALANLAR

3 veteran ve 2 çaylak ile mücadelesine devam eden Royal Youth, bu haftayı da bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapattı. 5. sırada bulunan Royal Youth’u ise birer galibiyetli 5Ronin, GALAKTICOS, İstanbul Wildcats ve Papara SuperMassive takip etti.

Alt sıralarda bulunmasına en çok şaşırılan takım Papara SuperMassive oldu. Birçoklarına göre kağıt üzerinde ligin en iyi kadrosunu kuran ekip iki haftada oynadığı dört maçın sadece birini kazanabildi. Papara SuperMassive geçen mevsim de benzer bir senaryo ile karşılaşmış ancak sonradan işleri yoluna koyarak finale kadar yükselmeyi başarmıştı.

VFŞL’DE DERBİ ZAMANI

Ligde 3. hafta karşılaşmaları 15 ve 16 Şubat tarihlerinde oynanacak. 16 Şubat tarihinde yeşil sahalardan alışık olduğumuz iki takım Sihirdar Vadisi’nde karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’da başlayacak maçta 1907 Fenerbahçe Espor ve Beşiktaş galibiyet için mücadele edecek.