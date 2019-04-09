1907 Fenerbahçe Espor Şimdi Gillette Gibi!

Dünyanın lider erkek bakım markası Gillette, son yılların yükselen trendi olan ve özellikle gençler arasında popülerliği giderek artan Espora desteğini artırıyor. Gillette bu kapsamda Türkiye’de Espor’un lider takımlarından olan 1907 Fenerbahçe Espor Takımı’na Erkek Bakım Markası Sponsoru oldu. Sarı lacivertli organizasyona dahil olan LoL, Zula, PUBG gibi tüm takımlara sponsor olan Gillette, Türkiye’de Esporun gelişmesi ve yaygınlaşması için verdiği sponsorluk desteği ile takımın destekçisi olmak ve Espor’un gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyor. 1907 Fenerbahçe Espor, Gillette Milliyet Spor Ödülleri’nde oyunsever gençler tarafından “Yılın En #GilletteGibi Espor Takımı” seçildi. Ayrıca, TBF 2017 ve Rift Rivals 2017 şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Espor aynı zamanda Çin'de gerçekleştirilen Worlds 2017'ye de katılarak, dünyada bunu gerçekleştirebilen ilk spor kulübü oldu.

1911 yılından bu yana spor alanında ilk sponsorlukları gerçekleştiren Gillette, bu geleneği günümüzde de devam ettirerek yeni bir spor dalı olarak görülen Espora Türkiye’de destek veren öncü markalardan biri oluyor. 1907 Fenerbahçe Takımı ile gerçekleştirdiği işbirliği ile hem Avrupa’nın en genç nüfusuna hitap ediyor, hem de Türkiye’de böylesine popüler bir spor dalının daha da gelişmesine destek oluyor.

1907 Fenerbahçe Espor Takım Başkanı Sina Afra, “1907 Fenerbahçe Espor olarak yeni sponsorumuz Gillette ile uzun bir yolculuğa başlıyoruz. Gençlerin sporu, geleceğin sporu Esporda #GiletteGibi karşınızda olacağız.” dedi.

Espor Türkiye’de gençleri peşinden sürüklüyor

Espor, 10 milyona yakın erkeğe ulaşıyor ve Türkiye'de gittikçe daha popüler oluyor. Yapılan son araştırmalara göre, Türkiye’de son bir ayda en az bir kez mobil oyun oynayan gençlerin oranı yüzde 78. Oyun oynayanların en az yüzde 75’i ise sosyal platformlarda oyunla ilgili videolar izliyor. Taktiksel düşünce, konsantrasyon ve hızlı refleksleri içeren bir spor dalı olduğu için gençlerin hem gelişimine hem özgüvenine katkıda bulunan Espor, şimdiden Türkiye’de oldukça fazla sayıda lige, turnuvalara ve etkinliklere sahip.

Gençlerin sporla iç içe, sağlık ve özgüvenle büyümelerine önem veren Gillette de farklı spor dallarının yanı sıra Türkiye’de giderek yaygınlaşan Espora desteğini devam ettiriyor. Bu kapsamda 2018’in son günlerinde Türkiye’nin yayıncı ve oyuncularını birleştiren ilk ödüllü Fortnite Turnuvası’nı düzenleyen Gillette, oyunsever gençlerin turnuvada en iyi performanslarını sergilemeleri için turnuvaya #GilletteGibi hazır olmalarını sağlamıştı.

Gillette 11 ülkede Twitch yayıncılarıyla işbirliği yaptı

Gillette Espora desteğini dünyanın önde gelen canlı yayın oyun platformu Twitch ile yaptığı uzun soluklu bir işbirliği ile 11 ülkede sürdürecek. Geçtiğimiz günlerde Espor ve video oyunu odaklı eğlence platformu Twitch ile işbirliğini duyuran Gillette, 11 ülkeden dünyanın önde gelen 11 Twitch yayıncısıyla (Gillette Gaming Alliance) Gillette Oyun Birliği’ni hayata geçirdi. Ekipte Türkiye’den de Mithrain yer alıyor.





2018’in son günlerinde Türkiye’nin yayıncı ve oyuncularını birleştiren ilk ödüllü Fortnite Turnuvası’nı da düzenleyen Gillette, oyunsever gençlerin hem en iyi performanslarını sergilemelerine hem de #GilletteGibi görünmelerine destek olmaya devam ediyor.



