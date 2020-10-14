1907 Fenerbahçe Espor NBA takımı Kings of Europe liginde oynayacak

Başarılı Türk espor takımlarından 1907 Fenerbahçe Espor NBA takımı Kings of Europe liginde rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verecek. Dün turnuva ve lig organizatörü ADBA Leagues’in yaptığı açıklamaya göre 1907 Fenerbahçe Espor yeni bir NBA liginde oynamaya başlayacak.

ADBA Leagues 2019 yılından beri Xbox ve Playstation gibi ortamlarda inanılmaz turnuva ve ligler organize ediyor. Organizatörün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe Espor da bu liglerden Avrupa’da oynanan King of Europe liginde mücadele edecek.