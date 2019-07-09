1907 Fenerbahçe Emin 'Only35' Aydın ile yolları ayırdı

League of Legends liginin favori ekiplerinden biri olan 1907 Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı Lacivertli ekip Emin "Only35" Aydın'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Genç oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu oldu.

İşte Twitter hesabından yapılan açıklama:

Başarılarımızda pay sahibi olan Emin "Only35" Aydın ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emin "Only35" Aydın'a atacağı yeni adımlarda başarılar dileriz.