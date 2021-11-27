1903 Dolmabahçe Grubu, 27 Kasım 1947 tarihinde Beşiktaş 'ın ilk golünü atan Süleyman Seba'yı unutmadı ve konu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

1903 Dolmabahçe Grubu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

27 Kasım 1947 tarihinde Dolmabahçe'de Beşiktaş'ımızın ilk golünü Süleyman Seba kaydetmiş ve bize asla vazgeçmemeyi miras bırakmıştı. Bugün 27 Kasım 2021 ve Dolmabahçe'deki ilk golün ve galibiyetin tam 74. Senesindeyiz.

Bugün Beşiktaşlılar, her ne olursa olsun asla vazgeçmemeyi ve şerefiyle oynayıp hakkı ile kazanmayı ilke haline getirdiler. Dolmabahçe'de bir 27 Kasım'ın daha şampiyonluk için milad olacağına ve ligdeki galibiyet serimizin yeniden başlayacağına inanıyoruz.



