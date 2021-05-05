19 yaşındaki Doğa Deniz, babasının ısrarıyla milli sporcu oldu

Çanakkale'de yüzme eğitimi alarak sporla tanışan Doğa Deniz, yelkene geçiş yaptıktan sonra kısa sürede yeteği farkedilince milli takım hedefine ulaştı. Optimist ve laser kategorisinde birçok başarı elde eden sporcu, ardından da 420 sınıfına geçiş yaparak 2017 Balkan Şampiyonası ve 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto Yıldızlar Kupası ve Bodrum Kış Kupası organizasyonlarında üst üste Türkiye ikincisi olan, birçok turnuvada da birinciliğe adını yazdıran Çıkman, kupa ve madalyaları birer birer topladı. Çıkman, son olarak da iki hafta önce Urla'da yapılan Türkiye Milli Takım Seçme Yarışları'nda da ekip arkadaşıyla birlikte Türkiye üçüncüsü oldu.

HEDEFİ OLİMPİYATLARA KATILMAK

Spor kariyerinin yanında üniversite bursu alarak spor ile eğitimin bir arada yürütülebileceğini kanıtladığını söyleyen Doğa Deniz Çıkman, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirtti. Çıkman, "Babam, gençken hep yelkenci olmak istemiş ama bunu gerçekleştirememiş. Bunu benim başarabileceğimi söyledi, bu konuda ısrar etti, motivasyonumu artırdı. Ben de küçüklüğümden beri denize ilgi duyduğum için kabul ettim. İyi ki kabul etmişim, babam da ısrar etmiş. Çünkü spor, benim hayatımı değiştirdi" dedi.

"Spor hayallerime ulaşmamı sağladı" diyen yelkenci, "Ortaokul ve lise döneminde okuldan çıkar, yelkene giderdim. Hayatım, eğitim ve spor arasında geçiyordu. Çok emek verdim, bazen yoruldum ama bunun karşılığını da aldım. Spordaki başarım, bana burs imkanı getirdi. İstediğim bölümde ve üniversitede, tam burslu olarak eğitim görüyorum. İyi yelkenci olmanın yanı sıra başarılı bir tasarımcı olmayı da çok istiyorum. Milli forma ile olimpiyatlarda yer almak ise en büyük hedefim. 470 yelken klasmanına geçerek bunu başarmayı, o heyecanı yaşamayı çok istiyorum" diye konuştu.

DHA