19 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya ile berabere kaldı

Futbolda Letonya’da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası’nda Türkiye, ikinci maçında ev sahibi Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas’ın da millilerin Letonya ile golsüz berabere kaldığı maçı Türk taraftarlarla izlediği kaydedildi.

Turnuvadaki ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi’ne 1-0 yenilen 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, üçüncü ve son maçında 10 Eylül Salı günü Avusturya’yla karşılaşacak.