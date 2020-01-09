19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Kış Kupası’nı kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, turnuvayı iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlı ekibin, averajla Fransa’nın önünde yer alarak birinci olduğu belirtildi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ise milli futbolcu Berkan Mahmut Keskin’in olduğu aktarıldı.

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya, yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk duyduklarını anlatarak, "Takım kısa süre önce kurulmasına karşın önemli mesafe kat etti. Amacımız katıldığımız her organizasyonda iyi oyun sergilemek." ifadelerini kullandı.