Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2862 olduğunu belirtilirken, 341 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 44.087.628 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 36.267 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 55.149 olarak açıklandı