19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru

Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hem renkli hem gururlu hem de coşkulu bir etkinliğe imza attı. Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs’ı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyen gençlerin “Zemine Çizilen En Büyük Resim” kategorisinde aldığı dünya rekoruyla bir arada kutladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasının söyleminin bir araya getirildiği resim, 15 bin 130 metrekarelik alanda, 4 günlük bir emek sonucu oluşturuldu.

“Tuzla Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız”

Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen törende “Zemine Çizilen En Büyük Resim” rekorunun sertifikası Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya takdim edildi. Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, “Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gençlere armağanı olan bu anlamlı günde, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek harekete geçen Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız. Salgın globalken mücadelemiz ulusal zeminde, her kesimden insanın küçük büyük destekleri sürerken biz de her aşamada bu mücadeleye omuz vermeye,vatandaşlarımızın bu zor günlerde moral ve motivasyonunu arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın dört bir tarafındaki gençlik adına kırılan rekor

Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural da 19 Mayıs ruhunu yaşatan bu rekoru dünyanın dört bir tarafındaki gençlik adına kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, bu anlamlı çalışma için Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.