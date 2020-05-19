19 Mayıs ruhu için Türkiye koşacak

Milli kurtuluş mücadelemizin 101. yıl dönümünde tüm Türkiye evinden de olsa, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en coşkulu şekilde kutlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği etkinliklerden biri de 19 Mayıs 1919 Anma Koşusu olacak. Tarihe geçecek dijital anma koşusuna 12 ülkeden, 64 şehirden yüzlerce katılım gerçekleşecek. Tüm Türkiye yürüyerek, koşarak evlerinden, bahçesinden ya da koşu bantlarından hep birlikte koşacak.

Bayrak yarışına Milli destek

19 saat, 19 dakika devam edecek anma koşusunu Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maratoncu Aykut Çelikbaş, hiç durmadan koşarak tamamlayacak. Aykut Çelikbaş’a Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello, U23 Avrupa şampiyonu Necati Er ve U23 Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi şampiyonların yer aldığı 46 Milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve sürpriz konuklar, 19 dakikalık sürelerle, canlı yayında eşlik edecek.

Yöneticilerden iş insanlarına...

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın yanı sıra 46 Milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve etkinliğe kayıt yaptıran 400’e yakın sporsever bir bayrak yarışı kurgusunda katılım gösterecek. 20 saatten uzun sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak projenin bir parçası olacak. Dün gece yarısı 00.00’da başlayan koşu bugün saat 19.19’da bitecek ve Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.