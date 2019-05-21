Ankara'da 19 Mayıs Minikler Buz Hokeyi Şenliği düzenlendi. 20 kulüpten yaklaşık 400 sporcunun katıldığı etkinlikte skor tutulmadı ve katılan her sporcuya madalya verildi. Organizasyonun kapanış seremonisine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı (TBHF) Başkanı Halit Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüp Temsilcileri ve sporcu aileleri katıldı.

Birbirinden eğlenceli 74 müsabakanın yapıldığı organizasyonda katılımcılar doyasıya eğlendi.

TBHF Başkanı Halit Albayrak, "Öncelikle ailelerimize ve kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Sporcularımızın buz hokeyine olan ilgisini desteklemeleri bizim için çok önemli. Milli mücadelemizin 100. Yılında "ilk adımın" önemine vurgu yaparak tüm minik sporcularımızın buz pistlerimize atacakları "ilk adımın" bizi şampiyonluklara ulaştıracak en büyük adım olduğuna inanıyorum. Bizler de federasyon olarak sporcularımızın her döneminde destekçisi olacak, gelişimlerinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

DHA