19 Mayıs havalı tabanca turnuvasının ödül töreni düzenlendi

2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu ev sahipliğinde yapılan törene Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Özer Duman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve Kayseri'de eğitim veren üniversite temsilcileri ile sporcu yakınlarının katıldığı törende toplam 8 kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Madalya ve kupa töreninden sonra 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İlk Hedef Akdeniz Poligonu'nda gösteri atışı yapıldı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Kayseri Avcılık ve Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mahmut Şahin, atıcılık sporunu Kayseri'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şahin Konuşmasının devamında, "Atıcılık sporunda Kayseri'ye çeşitli başarılar getirdiğimiz için mutluyuz. Avcılık ve Atıcılık İl Temsilciliği olarak, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve 2'nci Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü ile bu organizasyonları yapıyoruz. Gençleri biraz daha farklı bir spor ile, dikkat dağınıklığını engelleyen bir sporla tanıştırdığımız için mutluyuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor haftasında böyle bir etkinlik yapmak istedik. Bundan Sonra Kayseri'ye daha fazla başarı getirmek için uğraşacağız" diye konuştu.