19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları tamamlandı

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyon, Göcek-Adalar etabıyla tamamlandı. Yarışlarda, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Belarus, İngiltere, ABD, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Romanya’dan 44 tekneyle 275 sporcu mücadele etti.
Yarışın ardından düzenlenen törenle, Gyc 20. Yıl, Serenity ile Gençlik ve Spor Kupası’nda birinci olanlara kupaları verildi.
Gyc 20 yıl kupasını Courrier Du Couer teknesi, Serenity kupasını Enka teknesi Gençlik ve Spor kupasını da Wee Gizmo teknesi kazandı.
D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü ve GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20’ncisi düzenlenen yarışlarının sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Yarışlarla Göcek’in tanıtımına ve bölge esnafının ekonomisine katkı sağlandığını belirten Ugan, yarışlarda elde edilen gelirle çocukların yelken sporuyla buluşturulacağını kaydetti.
AA