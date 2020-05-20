19 Mayıs Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması'nda şampiyonlarlar belli oldu
Türkiye Okçuluk Federasyonu, 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışması düzenledi. Klasik yay kategorisinde düzenlenen ve sporcuların video konferans aracılığıyla katıldığı organizasyonda, erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz birinci oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonu, 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışması düzenledi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyonda, 8 farklı şehirdeki 10 ayrı tesiste çalışmalarını sürdüren 2020 olimpik sporcuları video konferans aracılığıyla mücadele etti.
Klasik yay kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler:
1. Mete Gazoz
2. Ulaş Berkim Tümer
3. Samet Ak
Kadınlar:
2. Zeynep Köse
3. Ezgi Başaran