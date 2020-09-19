19 Eylül Milli Piyango çekilişine kısa süre kaldı. Bu ayın 19’unda yani bugün yapılan çekiliş ise “Safranbolu Evleri”ne özel olarak yapılıyor. 3 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi talihli rakamlara isabet ettiği Milli Piyango’nun resmi internet sitesi “millipiyangoonline.com” üzerinden takip edilebilecek. 19 Eylül Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango bilet fiyatları ve tüm detaylar burada...

3 Milyon lira büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişi saat 15.30’da başlayacak. Milli Piyango’nun resmi internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden büyük çekiliş canlı olarak izlenebilecek. Saat 17.30’da ise amorti çekilişi yapılacak. 17.30’daki çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlara millipiyangoonlien.com’dan ulaşılabilecek.

MİLLİ PİYANGO KURALLAR

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatları:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

Milli Piyango oyun kurallarını daha detaylı incelemek için buraya tıkla!