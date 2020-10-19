Çılgın Sayısal Loto'da son dakika... 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi Dünya Piyango Birliği sertifikalı son teknoloji ürünü makinelerle, topların tartılmasının ardından canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 72 milyon 405 bin 801 TL olduğu çekilişte 90 adet top arasından çıkan rakamlar şu şekilde: 29 - 45 - 52 - 81 - 82 - 86 ve joker 26 (joker numarası)

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA DEV İKRAMİYE SAHİBİNİ ARIYOR

6 bilen çıkmadığından dev ikramiye sonraki çekilişe devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmazken, 4 bilen 207 kişi 3.335,60 TL, 3 bilen 7.813 kişi 110,45 TL, ve 2 bilen 120.786 kişi 10.70 TL kazandı.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.