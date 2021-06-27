Avusturya ekibi Rapid Wien'in kadrosunda yer alan ve Avrupa devlerini peşinden koşturan gutbetçi futbolcu Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu.

Alman basınından fussballtransfers.com'un Sport 1'e dayandırdığı habere göre 18 yaşındaki genç yıldız Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

Avrupa devleri peşindeydi

Gelecek vaat eden futbolcunun adı son dönemde Bayern Münih, Borussia Dortmund, FC Barcelona, ​​​​Manchester United ve Manchester City gibi Avrupa devleriyle anılıyordu. Yusuf Demir, bu sezon Rapid formasıyla çıktığı 32 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.









Avusturya'yı seçti

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu milli takım terciğini Avusturya'dan yana kullanmış ve Mart 2021'de oynanan Forea Adaları maçınyla ilk kez milli olmuştu.