18'lik Yusuf Demir, Frankfurt ile anlaştı
Avusturya ekibi Rapid Wien'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma vardı. 18 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Bayern Münih, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Manchester United ve Manchester City gibi Avrupa devleriyle anılıyordu.
Avusturya ekibi Rapid Wien'in kadrosunda yer alan ve Avrupa devlerini peşinden koşturan gutbetçi futbolcu Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu.
Alman basınından fussballtransfers.com'un Sport 1'e dayandırdığı habere göre 18 yaşındaki genç yıldız Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.
Avrupa devleri peşindeydi
Gelecek vaat eden futbolcunun adı son dönemde Bayern Münih, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Manchester United ve Manchester City gibi Avrupa devleriyle anılıyordu. Yusuf Demir, bu sezon Rapid formasıyla çıktığı 32 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Avusturya'yı seçti
Türk asıllı Avusturyalı futbolcu milli takım terciğini Avusturya'dan yana kullanmış ve Mart 2021'de oynanan Forea Adaları maçınyla ilk kez milli olmuştu.