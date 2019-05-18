1877 Alemdağspor TFF 3. Lig’de

BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan, Bucak Belediye Oğuzhanspor (Burdur) ve 1877 Alemdağspor (İstanbul), 3'ncü kademe Play-Off maçında Eskişehir Yeni Stadyumda karşı karşıya geldi. 1877 Alemdağspor (İstanbul) 22 ve 86'ncı dakikada Ahmet Gündoğdu ile 65'nci dakikada Yunus Akman'ın golleriyle maçı 3-1 kazanarak TFF 3. Lig'e yükseldi. Alemdağspor takımından Oğuzhan Çimen 90+4'ncü dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bucak Belediye Oğuzhanspor'un tek golünü 50'nci dakikada Mustafa Ünver atarken, Yunus Akman 75'nci dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Oğuzhanspor, maçın 90+4'ncü dakikasında Bahri Arslan ile penaltıdan yararlanamadı. Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Alemdağspor teknik heyet ve futbolcuları, 3. Lig'e yükselmeyi taraftarıyla birlikte kutladı.