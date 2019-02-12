18 yaşındaki Dominik Szoboszlai için dünya devleri sıraya girdi

Dominik Szoboszlai, Inter'den Juventus'a Bayern Münih'ten Arsenal'e kadar birçok büyük takımın radarına girdi.

18 yaşındaki Macar orta saha bu sezon çıktığı toplam 14 maçta 7 gol ve 5 asistle müthiş bir performans sergiledi ve birçok takımın ilgisini çekti.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Red Bull Salzburg'un genç orta saha için pazarlıkları 10 milyon eurodan açtı.

Inter ve Juventus ise, Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı bile...

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