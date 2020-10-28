18 Yaş Altı Türkiye Tenis Takım Şampiyonası başladı

Covid-19 nedeniyle dolaşımı en aza indirmek için önce illerde sonra bölgelerde gerçekleşecek organizasyon 23 Kasım haftasında bölge müsabakaları ile devam edecek, 21 Aralık haftasında gerçekleşecek final müsabakalarıyla sona erecek. Şampiyonanın ilk aşaması 80 erkek, 77 kız takımının mücadelesine sahne olacak. Şampiyonaya toplamda 104 erkek, 103 kız takımı ve 771 sporcu başvurdu.

“ŞAMPİYONAMIZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’YLA BİR ŞÖLEN HAVASINDA GEÇECEK”

Tenisin doğası gereği virüse rağmen yapılabilecek en korunaklı sporlardan biri olduğunu ve bunun yanında puan toplamak için sürekli seyahat etmeyi gerektiren bir yapısının da bulunduğunu belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle biz sporcularımıza kolaylık sağlamak ve tenisten bu süreçte kopmalarını engellemek adına her ilimizden sporcularımızın kolaylıkla katılım gösterebileceği 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası’nı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede sporcularımız fazla seyahat etmek ve yer değiştirmek zorunda kalmadan önce illerinde sonra bölgelerinde mücadele edecekler ve finallere çıkmaya hak kazanacaklar. 19 ilimizde ilk aşaması düzenlenecek geniş katılımlı şampiyonamız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da içine alan bir zaman diliminde şölen havasında gerçekleşecek. Bayramın coşkusuyla daha da anlamlı hale gelecek şampiyonamızda mücadele edecek tüm takımlarımıza canıgönülden başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

DHA