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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımının, 9-18 Ağustos tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 16:30 Son Güncelleme:
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımının, 9-18 Ağustos tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 9 Ağustos Pazartesi günü Erzurum Sway Otel’de toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin ( Beşiktaş ), Talha Yakın (Bursaspor), Jankat Yılmaz ( Galatasaray ), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: İlker Akar (Altınordu), Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Kerem Kök (Bursaspor), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz (Galatasaray), Emir Ortakaya, Ahmet Enes Akkan (Gençlerbirliği)

Ortasaha: Cem Özgener (Altay), Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Yiğit Kerem (Manisa)

Forvet: Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Adem Metin Türk, Habib Biçer (Fraport TAV Antalyaspor), Melih Bostan ( Fenerbahçe ), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Ozan Suncak (Vfb Stuttgart), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

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