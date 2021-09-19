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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası macerasına yarın başlayacak

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek. Türkiye ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak

19 Eylül 2021, Pazar 10:43 Son Güncelleme:
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası macerasına yarın başlayacak

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Meksika’da yarın başlayacak FIVB 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada B Grubu’nda yer alan genç milliler, grup aşamasında İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.   

Millilerin maç programı şöyle (TSİ):

Yarın: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 19.00

21 Eylül Salı: Peru-Türkiye 20.00

22 Eylül Çarşamba: Türkiye-İtalya 20.00

23 Eylül Perşembe: Türkiye-Mısır 19.00

ANKARA (AA)

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