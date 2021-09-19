18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Meksika’da yarın başlayacak FIVB 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada B Grubu’nda yer alan genç milliler, grup aşamasında İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Millilerin maç programı şöyle (TSİ):

Yarın: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 19.00

21 Eylül Salı: Peru-Türkiye 20.00

22 Eylül Çarşamba: Türkiye-İtalya 20.00

23 Eylül Perşembe: Türkiye-Mısır 19.00

ANKARA (AA)