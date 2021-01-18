Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 749 olduğunu belirten Bakan Koca, 164 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 27.523.423 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 24.161 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 5.862 olarak açıklandı







