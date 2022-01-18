18 Ocak Salı güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki anlık değişiklikler yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı haftanın ilk gününde 788 liradan alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Ocak Salı altın fiyatlarında son durum.

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL'nin 13,50 civarında seyretmesiyle 790 lira civarında bulunuyor. Çeyrek altın 1.295 lira, Cumhuriyet altını da 5.274 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.816,2 dolar seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün, Japonya Merkez Bankası'nın genişleyici politikasını sürdüreceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile 2 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten uzmanlar, buna paralel artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Uzmanlar, yurt içinde ise yüzde 0,4 artan dolar kurunun ise altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dünya Altın Konseyi 2022 öngörüsünü açıkladı

Dünya Altın Konseyi (WGC) bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:788.64 satış fiyatı:78619 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.260,30 TL satış fiyatı: 1.289,54 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.512,65 TL satış fiyatı: 2.578,08 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.198,24 TL satış fiyatı: 5.329,28 TL