18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 3101 coronavirüs hastası tespit edildiği, 318 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 35.926 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 55.802 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 3101 olduğunu belirtilirken, 318 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 43.768.759 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 35.926 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 55.802 olarak açıklandı