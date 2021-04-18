Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 3101 olduğunu belirtilirken, 318 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 43.768.759 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 35.926 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 55.802 olarak açıklandı