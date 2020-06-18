Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü vaka sayısının 1.304 olduğunu belirten Bakan Koca, 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.822.316 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 184.031 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.882 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.