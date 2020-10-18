Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.815 olduğunu belirten Bakan Koca, 72 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 12.408.312 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 347.493 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.296 olduğu kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim