18 Ekim Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.815 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 72 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 347.493'e yükseldi, can kaybı ise 9.296 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.815 olduğunu belirten Bakan Koca, 72 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 12.408.312 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 347.493 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.296 olduğu kaydedildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim