18-19-20 Haziran Fanatik İddaa tahminleri

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Dev karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

İsveç-Slovakya​İY 0.5 üstü - ​1.43

İsveç son maçında İspanya karşısında istediğini elde etti ve beraberliği elde etti. Topu tamamen İspanya’ya teslim etseler de çok odaklı bir savunmayla kazandılar. Bu maçta bu anlayışla olmazlar. Maç hızlı başlamaya aday.

Hırvatistan-Çekya​Gol Var​ - 1.78

Hırvatistan ilk maçta İngiltere karşısında çok etkili gözükmedi. Bu sefer rakipleri İskoçya önünde iyi futbol oynayan Çekya olacak. Kalite anlamında Hırvatistan üstün olsa da bu maçta KG Var ideal seçim.

FANATİK IOS UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

FANATİK ANDROİD UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İngiltere-İskoçya​Ev 1.5 üstü​ - 1.45

İngiltere, Hırvatistan önünde 1-0 kazanarak moralli başladı. Harry Kane beklentinin altında kalsa da bu maçta öne çıkabilir. İskoçya iyi mücadele edecektir ancak kalite farkıyla İngiltere en az 2 gol bulur.

Macaristan-Fransa​2 & 1.5 üstü​ - 1.38

Macaristan grubun ilk maçında Portekiz karşısında ilk 83 dakika çok konsantre savunma yapsa da Guerreiro’nun golüne engel olamadı. Bu maçta Fransa kalitesiyle gollü kazanır.

Portekiz-Almanya​ÇŞ 1-0​ - 1.45

Portekiz açısından ilk maçta oyuna sonradan giren Rafa Silva mükemmel oynadı ve bu maçta ilk 11 adayı olduğunu gösterdi. Almanya ise Fransa önünde 1-0 mağlubiyete razı olmuştu. Beraberlik ihtimali kuvvetli. Portekiz kaybetmez.

İspanya-Polonya​İY 1.5 altı​ 1.38

İspanya, İsveç önünde topa hükmetti. Maç boyunca 800’den fazla pas yapan Luis Enrique’nin öğrencileri golü bulamamıştı. Polonya önünde net favori olduklarını söyleyebilirim. İlk yarı çok gol beklemiyorum.

İsviçre-Türkiye ​üst​ - 1.49​

Milli takım açısından ilk iki maçta elde edilen sonuçlar istediğimiz doğrultuda olmadı. Bu maçta çok farklı bir galibiyet bile yeterli olmayabilir. Açık oynanmasını beklediğim maçta 2.5 üst mantıklı seçim.

Trelleborgs-Falkenbergs ​1​ - 1.84

İsveç Superettan Ligi’nde Trelleborg son maçında büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda Varnamo’yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Falkenbergs karşısında rahat kazanırlar.

İtalya-Galler​1 & 1.5 üstü - ​1.62

İtalya ilk iki maç sonunda turnuvanın en komple oynayan takımlarından biri olduğunu herkese ispatladı. Oyuncu kadrosu oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. Immobile önderliğinde İtalya’nın Galler’i geçeceğini düşünüyorum.

Girona-Vallecano​ Gol Var - ​1.90​

İspanya La Liga’ya yükselme maçının ilk ayağında, deplasmanda Girona 2-1 kazanmasını bilmişti. Girona çok iyi savunma yaparak avantajı elde etti. Bu maçın biraz daha açık geçmesini bekliyorum. Taraflar karşılıklı goller bulurlar.

Sundsvall-Vasteras ​alt-​1.67​

Sundsvall bu sezon zirveye oynuyor. Hedef üst lig olarak belirlendi. İki maçlık mağlubiyet serisinin ardından Gais galibiyeti çok önemliydi. Vasteras savunmasıyla öne çıkıyor. Tercihim az golden yana.

Blaublitz-Niigata​ Gol Var - ​1.76

Blaubitz son deplasman maçında Machida’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Niigata ise ligin üst sıralarında yer alıyor. Fagiano maçında 1-0 kaybettiler. KG Var son derece mantıklı.