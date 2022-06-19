173. Prix de Diane’de kazanan Nashwa oldu

Dünyanın en prestijli koşularından biri olarak kabul edilen ve ülkemizdeki karşılığı Kısrak Koşusu olarak da bilinen G1 Prix de Diane’nin 173.sü bu yıl 19 Haziran Pazar günü Fransa’nın Chantilly Hipodromunda gerçekleştirildi. Koşuda Imad Al Sagar’ın sahibi olduğu, John & Thady Gosden’ın antrene ettiği, jokey Hollie Doyle ile start alan Nashwa (Frankel – Princess Loulou / Pivotal) zafere uzanan isim oldu.

2100 metre çim pistte koşulan 173. Prix de Diane’de 3 yaşlı 17 dişi tay birincilik mücadelesi verdi. Koşunun ikinciliğini La Parisienne (Zarak – Skysweeper / Hurricane Run) elde ederken, Rosacea (Soldier Hollow – Relizane / Zamindar) üçüncü, Agave (Dubawi – Contribution / Champs Elysees) ise dördüncü oldu. Kazanan Nashwa için koşunun bitiriş derecesi ise 2.06.63 olarak kayıtlara geçti.

2 yaşlılığında yalnızca bir kez start alan ve 30 Ekim 2021 günü İngiltere-Newmarket’te katıldığı koşuda üçüncü olan Nashwa, 3 yaşlılığına ise bu yıl 23 Nisan günü 1600 metre çim pistte katıldığı koşuyu kazanarak başladı. 14 Mayıs’ta Newbury’de katıldığı Listed koşuyu da lehine çevirmeyi başaran dişi tay, son olarak 3 Haziran’da katıldığı G1 Epsom Oaks’ta üçüncü olmuştu. G1 Prix de Diane ile birlikte Nashwa kariyerinin 5. startında ilk Grup koşu birinciliğine ulaşırken, toplam galibiyet sayısını ise 3’e çıkardı.

Hollie Doyle, Prix de Diane tarihinde bu koşuyu kazanan ilk kadın jokey olurken aynı zamanda kariyerinin ilk klasik koşu birinciliğine de ulaşmış oldu.