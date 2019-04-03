17 yaşındaki Berat İş, Karşıyaka’ya transfer oldu

Keşfedilmemiş tek bir futbolcunun kalmamasını amaç edinen Scoutium, transfer hikayelerine bir yenisini daha ekledi. Karşıyaka, Scoutium sistemi üzerinden 2001 doğumlu forvet Berat İş’i kadrosuna katarak geleceğini sağlama aldı.

Kulüpler, yetenekli futbolcuları Scoutium ile keşfetmeye devam ediyor. Gençlerin kendilerini gösterebilecekleri bir fırsat yaratan ve 200’e yakın kulüple çalışan Scoutium’da, amatör liglerde ve altyapılarda oynayan futbolcular, onların kulüpleri ya da aileleri, Scoutium uygulaması üzerinden maçlarına scout çağırıyor, bu maçlarda futbolcular analiz edilip videoları çekiliyor. Kulüpler sistem üzerinden futbolcuları filtreleyerek ayrıntılı bilgilerine ulaşabilirken, uygun gördüğü oyuncuları transfer ediyor. Keşfetmek isteyen kulüpler ya da keşfedilmeyi bekleyen futbolcular scoutium.com adresinden ücretsiz üyelik oluşturabiliyor. Kasımpaşa’dan Kahramanmaraşspor’a transfer olan ve profesyonel sözleşmeye imza atan Ali Akkuş’tan sonra 17 yaşındaki Berat İş de Scoutium aracılığı ile Karşıyaka’ya transfer oldu.

Sakaryaspor U-19 takımında kaydettiği gollerle scout’ların radarına takılan ve videolu analizi yapılarak Scoutium’da analizi olan binlerce futbolcu arasında yerini alan Berat, sistemi kullanan Karşıyaka’nın dikkatini çekmeyi başardı. Aldığı yüksek puanla yaşıtları arasında sivrilen genç golcüyü transfer etmekte hiç zaman kaybetmeyen yeşil-kırmızılı ekip, Scoutium’da en yetenekli futbolcuları bulmak adına mesai harcamaya devam ediyor.

Karşıyaka’ya transferi sonrası 5 maçta 4 gol atan Berat, “Karşıyaka gibi tarihi başarılarla dolu bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Benden beklenen gelişimi göstererek kulübüme faydalı olmayı umuyorum. Scoutium’u daha önce duymamıştım. Sonradan öğrendim ki yetenekli futbolcuları videolu analizleriyle birlikte kulüplerin karşısına çıkarıyorlarmış. Scout’lar haberim yokken gelip beni izlemiş. Analizimi sisteme kaydolduktan sonra gördüm ve çok hoşuma gitti. Yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve hayallerine kavuşabilmesi adına harika bir uygulama” sözlerini sarf etti.

Berat’ı takıma kazandıran Karşıyaka U-19 teknik sorumlusu Tolga Yalansız ise oyuncusunun yakın gelecekte A takımda olacağını düşünüyor. Yalansız, “Berat'ın şimdiye kadarki performansından oldukça memnunuz. Bizi daha da umutlandıran, çok daha yüksek bir potansiyelinin olduğunu görmek. Çok daha fazla çalışarak daha da iyi olabileceğini biliyoruz. Onun Karşıyaka'nın gelecekteki santrforu olacağını söyleyebiliriz” dedi. Scoutium’u kulüpler ve futbolcular için bir fırsat olarak gören deneyimli çalıştırıcı, “Scoutium, kulüplerin genç ve potansiyeli olan yeteneklere ulaşabilmesini sağlayan bir sistem. Hem kulübümüze hem de Türk futboluna Berat gibi pek çok genç yetenek kazandıracağını düşünüyorum. Günümüz futbol piyasasında her kulübün kullanması gerektiğine inandığım önemli bir iş ortağı” diye konuştu.