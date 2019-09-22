17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Moldova’yı 4 golle geçti

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Moldova’yı deplasmanda 4-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev’deki Zimbru Stadı’na oynanan maçta millilere galibiyeti getiren golleri Berivan İçen (3) ve Mesude Alayont kaydetti.

İlk maçta Romanya’yla 4-4 berabere kalan milliler, puanını 4’e yükseltti. İlk maçta İsviçre’ye 12-0 yenilen Moldova ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti. Grubun diğer maçında ise İsviçre, Romanya’yı 8-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Milli takım, gruptaki son maçını 25 Eylül Çarşamba günü İsviçre ile oynayacak.