17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan milli takım seçmelerine 158 sporcu, 56 kulüp katıldı. Sporcular tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde yarıştı.

Seçme müsabakaları sonucunda milli takıma şu sporcular seçildi: Buğra Aktaş, Furkan Saraç, Miraç Kantar, Anıl Ulaç Atan, Emre Ayık, Buğra Kaan Göksel, Burak Mert Alkaya, Muhammet Hanife Mutlu, Berat Ayindi, Cansu Erçetin, Nurgül Yılmaz, Tuğçe Damar, Ravza Bodur, Tuğçenur Korkmaz, Firdevs Karaaslan, Beren Üstünkaya, Sinem Yıldız, Sudenaz Duyar, İrem Uysal.

Milli sporcular, 21-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak 17 Yaş Zagreb Açık 2021 Badminton Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Seçmeler süresince pandemi kurallarını uyguladık. Hiçbir vaka çıkmaması bizi mutlu etti. Badminton camiamıza pandemi kurallarına uydukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA